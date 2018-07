Cruzeirenses esgotam ingressos para jogo de domingo

Assim, a diretoria do Cruzeiro espera quebrar o recorde de público desta temporada na Arena do Jacaré, estádio que tem sido utilizado pelo clube desde que o Mineirão foi fechado para as reformas da Copa de 2014. A marca atual é de 17.254 pagantes, no jogo contra o Atlético-PR em 2 de outubro.

Em terceiro lugar no Brasileirão, com 66 pontos, o Cruzeiro ainda tem chances de conquistar o título do campeonato. Para isso, porém, precisa ganhar do Palmeiras e ainda torcer por tropeços do líder Fluminense, que tem 68 pontos, e do vice-líder Corinthians, que tem 67, na última rodada.