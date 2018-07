Cruzeirenses pregam trabalho para esquecer eliminação

"Temos que pensar no trabalho que temos pela frente e buscar as vitórias novamente", disse o goleiro Fábio. "A gente vai treinar e esperar nosso adversário na Libertadores. Vamos acompanhar os jogos desta semana", continuou o goleiro, que ajudou o Cruzeiro a se classificar em segundo no Grupo 7, com 11 pontos somados em seis jogos.

Para o arqueiro cruzeirense, a eliminação precoce no Estadual não pode de forma nenhuma afetar negativamente a campanha do time no torneio continental. "Não pode influenciar, porque é uma competição diferente. A gente tem o sonho de conquistar (a Libertadores) e disputar um torneio mundial", comentou Fábio.

Quem concorda é o meia Gilberto, também focado em reencontrar o caminho das vitórias. "Vamos continuar trabalhando, tentando fazer o melhor com esta camisa para que o Cruzeiro consiga sempre chegar aos títulos, que é o que pede a camisa, o clube e a torcida", afirmou o jogador.