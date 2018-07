Cruzeirenses projetam evolução com amistosos nos EUA O Cruzeiro já fez três amistosos nos Estados Unidos - duas vitórias sobre o Miami Dade e uma sobre o América do México -, mas no elenco todos sabem que os resultados são o que menos importa neste momento. O principal objetivo da equipe é aproveitar a pausa para a Copa do Mundo para evoluir, pensando na briga por mais um título do Campeonato Brasileiro. E os jogadores parecem satisfeito com o que foi apresentado até agora.