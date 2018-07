Cruzeirenses se apoiam na torcida para confiar em virada na decisão

O Cruzeiro sofreu um golpe inesperado na primeira partida da decisão da Copa do Brasil, ao perder para o Atlético-MG por 2 a 0, no Independência, quarta-feira. Dia 26, na volta, no Mineirão, a equipe precisará vencer por três gols de vantagem para levantar o título sem a necessidade dos pênaltis. E assim como a torcida atleticana fez diferença no primeiro jogo, os cruzeirenses confiam que os torcedores celestes vão impor a pressão necessária para a virada.

"Temos que melhorar a posse de bola para que possamos finalizar em melhores condições, e que a confiança que cada jogador aqui do Cruzeiro possa crescer no dia da final decisiva. Acho que não estávamos conseguindo encaixar os passes que poderiam deixar a gente em melhores condições. Isso faz parte do futebol, vamos corrigir algumas coisas que fazem parte do futebol e acredito que na nossa casa a torcida possa jogar junto e ajudar a reverter o resultado", declarou o atacante Marcelo Moreno.

Ao mesmo tempo em que já miram o segundo confronto, os jogadores cruzeirenses precisam lidar com a pressão da proximidade do título do Brasileirão. Por isso, as atenções estão divididas e a ordem momentânea é focar os próximos três jogos do campeonato, antes da volta contra o Atlético-MG.

"Sabemos da dificuldade que é aqui (Independência), o time deles marca muito forte, e não conseguimos marcar do mesmo jeito. Mas está tranquilo, é voltar o foco para o Brasileirão e no jogo de volta vamos estar com força máxima e que possamos acertar a marcação para fazer um bom jogo e reverter o resultado negativo", comentou outro atacante, Willian.