Cruzeiro e Santos decidem em casa na 3ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira, por sorteio, a ordem dos mandos de campo dos 10 duelos da terceira fase da Copa do Brasil. Santos, Cruzeiro e Botafogo tiveram sorte e definem seus duelos jogando em casa. Vasco e Fluminense jogam a primeira como mandante.

Quatro datas estão reservadas para os jogos da terceira fase da Copa do Brasil: 6, 13, 20 e 27 de julho, as mesmas destinadas às semifinais e finais da Copa Libertadores. A tabela completa ainda não foi definida.

Diferente das duas primeiras fases, agora não há mais a possibilidade de o visitante do primeiro jogo (sempre um time mais bem colocado no ranking) eliminar a partida de volta ganhando por dois ou mais gols na casa do rival.

A maioria dos confrontos já está definida. O Vasco encara o Santa Cruz (primeiro jogo no Rio), o Cruzeiro pega o Vitória (primeiro jogo em Salvador), o Botafogo duela com o Bragantino (primeiro jogo em Bragança Paulista) e o Fluminense tem pela frente o Ypiranga (primeiro jogo no Rio). O Atlético-PR define em casa o confronto diante da Chapecoense, mesmo privilégio do Fortaleza contra o América-MG e do Ceará frente o Botafogo-PB.

América-RN e Gama jogam só na quarta-feira a partida de volta da primeira fase, em Natal. Quem passar pega o ABC, também do Rio Grande do Norte, em junho. Desse duelo sai o rival do Santos, que joga a primeira fora e a segunda em casa.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL:

(América-RN ou Gama) ou ABC x Santos

Botafogo-PB x Ceará

Vasco x Santa Cruz

Vitória x Cruzeiro

Juventude x Operário-PR ou Paysandu

Atlético-PR x Chapecoense

América-MG x Fortaleza

Fluminense x Ypiranga

Sampaio Corrêa ou Figueirense x Ponte Preta

Bragantino x Botafogo