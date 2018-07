Cruzeiro abre a Copa São Paulo com vitória por 3 a 0 sobre o ABC

A abertura da 46.ª edição Copa São Paulo de Futebol Júnior aconteceu neste sábado na cidade de Indaiatuba, onde o Cruzeiro confirmou seu favoritismo e bateu o ABC por 3 a 0. O time mineiro ocupa a liderança do Grupo O, que teve antes a vitória do Araguaína-TO sobre o Primavera-SP, por 2 a 1. Outros seis jogos serão disputados ainda neste sábado e mais 38 no domingo, todos válidos pela primeira rodada da fase de grupos.

A liderança do Cruzeiro se deve ao saldo de gols, porque a equipe soma os mesmos três pontos do time de Tocantins. Mas os mineiros têm saldo de três gols, contra um dos tocantinenses.

Neste sábado, o Cruzeiro abriu o marcador da partida logo aos cinco minutos do primeiro tempo, com Fabrício, após cobrança de escanteio. O segundo gol, de pênalti, saiu aos 29 minutos, e foi marcado por Gabriel Moura. E, aos 47 minutos da etapa final, Gabriel Louzada definiu o placar final, ajudado por um desvio da bola em um defensor do ABC após a sua finalização.

A segunda rodada do Grupo O será disputada na tarde de terça-feira, no Estádio Ítalo Mário Limongi, do Primavera. Às 14 horas, o Primavera enfrenta o ABC, no duelo dos derrotados, e depois, será realizado o confronto entre os vencedores entre Cruzeiro e Araguaína.

Pelo regulamento, apenas o líder de cada um dos 26 grupos vai passar à segunda fase, além dos seis melhores segundos colocados por índice técnico, totalizando 32 times.

OUTROS JOGOS

Dois grandes paulistas vão estrear ainda neste sábado na Copa São Paulo. Em Lins, o Santos vai enfrentar o Penapolense, pelo Grupo D, a partir das 16 horas. Às 19 horas, o São Paulo estreia diante do Serrano-PB, pelo Grupo V, em São José dos Campos. A rodada será fechada a partir das 21 horas, quando o Flamengo pega o Vilhena-RO, na cidade de Osasco, pelo Grupo Q.

Confira os jogos que ainda serão disputados neste sábado pela Copa São Paulo:

14h - Linense-SP x Babaçu-MA

16h - Santos-SP x Penapolense-SP

17h - São José dos Campos-SP x São Raimundo-RR

19h - Osasco-SP x Vilhena-RO

São Paulo x Serrano-PB

21h - Flamengo-RJ x Sampaio Corrêa-MA