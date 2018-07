Cruzeiro abre caminho para Rodrigo Souto no Palmeiras Próximo de um acerto com o Palmeiras, o volante Rodrigo Souto retornou ao Brasil nesta terça-feira e até o fim da semana decide seu futuro. A intenção do jogador é retornar ao futebol brasileiro, após seu contrato com o Jubilo Iwata, do Japão, ter se encerrado nesta temporada.