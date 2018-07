Cruzeiro abre mão de ingressos para a partida do Independência

A direção do Cruzeiro desistiu dos 1.871 ingressos que torcedores celestes teriam à disposição para assistirem à primeira partida da final da Copa do Brasil contra o arquirrival Atlético-MG . O confronto será realizado no estádio Independência, onde o Galo manda seu jogos, a partir das 22h desta quarta-feira (12). A partida de volta está marcada o próximo dia 26, no Mineirão, e está prevista reunião na Federação Mineira de Futebol (FMF) para definir a presença das duas torcidas no estádio.

A Raposa reivindicava 2.331 ingressos, equivalentes a 10% da capacidade do Independência, como determina o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o adversário ofereceu apenas os assentos no setor Ismênia Tunes do estádio. A decisão final sobre o número de vagas coube à Polícia Militar mineira, por causa das “restrições de segurança impostas” para a realização do clássico, segundo o coronel Ricardo Machado, chefe do Comando do Policiamento Especializado (CPE) da corporação.

Por meio de nota, a direção celeste informou que enviou ofício à CBF explicando os motivos da desistência. Na nota, além do número de ingressos menor do que determina a entidade, o Cruzeiro contestou “os prazos estipulados pelo Atlético para que os ingressos pudessem ser comprados pelo clube visitante e revendidos à nossa torcida”.