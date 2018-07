Cruzeiro acerta a contratação do meia Diego Souza

BELO HORIZONTE - Depois de uma temporada contratando jogadores de pouca expressão e que não vingaram no clube, o Cruzeiro parece disposto a tomar novos rumos em 2013. Nesta sexta-feira, a diretoria anunciou que chegou a um acordo para contratar o meia Diego Souza, que trocou o Vasco pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, no meio do ano.

De acordo com o Cruzeiro, as conversas foram realizadas com Diego Souza e seu representante. A oficialização da contratação, porém, ainda depende da realização de exames médicos. Caso ele seja aprovado nos testes, ainda segundo o clube, assinará um contrato de três anos.

Na breve nota no seu site oficial, o Cruzeiro não explica como será resolvida a pendência entre Diego Souza e o Al-Ittihad. O jogador foi para a Arábia Saudita em julho e reclama que não recebeu salários nenhuma vez. Ele precisou recorrer ao Ministério das Relações Exteriores para conseguir deixar o Oriente Médio.

O meia, de 27 anos, começou a carreira no Fluminense, mas logo foi para o Benfica. Voltou ao Brasil por empréstimo para se destacar pelo Flamengo e pelo Grêmio. Depois ainda jogou por Palmeiras e Atlético-MG antes do Vasco.