Cruzeiro acerta a venda de Jonathan para o Santos

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira a transferência do lateral-direito Jonathan para o Santos. O jogador passará por exames médicos na quarta e, se nenhum problema for constatado, deverá ser apresentado ainda nesta semana.

Para contar com o lateral-direito, o Santos desembolsou 2 milhões de euros (cerca de R$ 4,4 milhões) por 50% de seus direitos econômicos. A outra metade permanecerá com o Cruzeiro, clube que revelou o atleta de 24 anos.

Jonathan estreou como profissional pelo Cruzeiro em 2004, contra o Flamengo, no último jogo do Campeonato Brasileiro. Deste então, disputou 239 partidas e marcou 12 gols. Mas o seu grande momento veio em 2009, quando foi eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão - neste ano, foi o terceiro.

A contratação é um pedido especial de Adílson Batista, que já trabalhou com o lateral nos últimos anos, quando era treinador do Cruzeiro. Jonathan chega inicialmente para ser titular da posição, que era antes ocupada por Pará.

Em busca do título da Copa Libertadores de 2011, o Santos já havia contratado os meio-campistas Elano e Charles, que também já havia trabalhado com Adílson no Cruzeiro.