Cruzeiro acerta com Paulo Bento, ex-técnico da seleção portuguesa

Após levar negativas de Jorginho e Ricardo Gomes, a diretoria do Cruzeiro decidiu olhar além das fronteiras. E, na noite desta quarta-feira, o clube mineiro anunciou o acerto com o português Paulo Bento, que comandou a seleção do seu país na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

De acordo com o Cruzeiro, Paulo Bento vai desembarcar no País na segunda-feira. Seu contrato será válido até dezembro de 2017. O treinador de 46 anos estava sem emprego desde 2014, quando foi demitido da seleção portuguesa na sequência de resultados ruins nas Eliminatórias da Eurocopa.

Antes da demissão, ele conduziu a seleção portuguesa na Copa do Mundo do Brasil e na Eurocopa de 2012. Também esteve na Copa de 2010, quando caiu nas oitavas de final. Quatro anos mais tarde, a equipe liderada por Cristiano Ronaldo foi eliminada ainda na fase de grupos.

Ele chegara à seleção após se destacar no comando do Sporting. No clube português, foi bicampeão da Taça de Portugal e da Supertaça. Na Liga dos Campeões, foi até as oitavas, resultado inédito na história do Sporting.

O acerto com um estrangeiro foi a alternativa encontrada pela diretoria para suprir a ausência de boas opções no mercado brasileiro. O clube até tentou Jorginho, do Vasco, e Ricardo Gomes, do Botafogo, sem sucesso. O Cruzeiro esperava por uma resposta positiva de um dos dois ao fim do Campeonato Carioca. Mas eles decidiram permanecer em seus clubes.

Paulo Bento poderá ser o segundo treinador português a ter certo destaque no futebol brasileiro neste ano. No Paulistão, Sérgio Vieira chamou atenção com as boas atuações da Ferroviária, porém acabou sendo demitido antes do fim da competição em razão de uma sequência negativa.