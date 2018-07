Cruzeiro acerta com Rafael Marques e cede Mayke ao Palmeiras

A diretoria do Cruzeiro confirmou neste sábado o acerto com Palmeiras na troca do atacante Rafael Marques pelo lateral-direito Mayke. O jogador palmeirense será contratado em definitivo pelo time mineiro, enquanto o lateral vai desembarcar no Palmeiras por empréstimo, até o fim do próximo ano.

"A intenção de trazer o Rafael Marques tem em vista um plano técnico e tático de características. A gente acredita que ele vai acrescentar uma bola aérea, por exemplo, um jogador com capacidade técnica que sai bastante da área, um líder, um atleta experiente. O Cruzeiro estava precisando de um jogador com essas características para a equipe", disse Klauss Câmara, diretor de futebol do Cruzeiro.

Ele revelou que o time mineiro renovou contrato com Mayke antes de cedê-lo por empréstimo. "Estamos encaminhando o Mayke para o Palmeiras por empréstimo até o final de 2018 e estendemos o vínculo de contrato dele com o Cruzeiro, que era até o final do ano que vem, até o final de 2020", declarou.

A transferência de Rafael Marques já era esperada desde o início de sexta-feira. Ele atuou em só duas partidas do Palmeiras neste ano e foi aconselhado pelo próprio técnico Cuca a procurar clube. "Como treinador, a gente tem que querer o melhor para o time da gente e também para o jogador. O Rafael Marques não pode ficar em um clube para jogar 100 minutos por ano, ele é muito maior que isso", dissera o treinador. O atacante tinha 106 jogos e 22 gols pela equipe.

Trata-se do segundo atacante a deixar o clube nos últimos dias. Curiosamente, Rafael Marques e Alecsandro fizeram parte da campanha vitoriosa do Palmeiras na conquista do Brasileirão do ano passado, sob o comando de Cuca. Mas, no retorno do treinador, a dupla está deixando o clube.