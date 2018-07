Cruzeiro acerta com Riascos, seu terceiro reforço estrangeiro

Depois de não renovar com o atacante Marcelo Moreno, que defende a seleção da Bolívia, e com o lateral-esquerdo paraguaio Samudio, o Cruzeiro parece interessado em ampliar o número de estrangeiros no seu elenco. Nesta sexta-feira, a diretoria acertou com mais um "gringo": o atacante colombiano Riascos.

De acordo com o clube mineiro, Riascos fez exames clínicos nesta tarde na Toca da Raposa e complementará as avaliações médicas na segunda-feira. Caso seja aprovado, vai assinar um contrato de três anos. O Cruzeiro comprou os direitos econômicos do jogador de 28 anos, que estava no Morelia, do México, e nunca defendeu a seleção colombiana.

Antes de Riascos, o Cruzeiro já contratou o lateral-direito Fabiano (ex-Chapecoense), os atacantes Leandro Damião (ex-Santos) e Joel (camaronês, ex-Coritiba) e o volante chileno Felipe Seymour, que estava na segunda divisão da Itália. O também chileno Mena, do Santos, é o favorito para substituir Egídio na lateral-esquerda (o titular foi para a Ucrânia).