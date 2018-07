Cruzeiro acerta contratação de volante uruguaio Federico Gino

De acordo com o Cruzeiro, o jogador, de 22 anos, assinou contrato de 18 meses (um ano e meio), com a opção de renovação por mais três anos. Federico surgiu no Defensor, do Uruguai, em 2013, jogando duas temporadas pelo clube. Emprestado ao Carpi, estreante na primeira divisão do Italiano, atuou uma única vez na temporada, pela Copa da Itália.

Antes de Federico, o Cruzeiro já havia contratado outros dois estrangeiros: os meias Matias Pisano e Juan Sánchez Miño, ambos argentinos. O elenco também conta com outros dois atletas de países vizinhos: o volante argentino Ariel Cabral e o meia uruguaio De Arrascaeta.

Como nasceu no Brasil, o novo reforço não conta como estrangeiro. No futebol brasileiro, apenas cinco 'gringos' podem ser relacionados por um clube para uma partida, e o Cruzeiro ainda tem uma cota para preencher. O clube quer utilizá-la com o também volante Lucas Romero, argentino, do Vélez Sarsfield.

No início da temporada passada, o Cruzeiro também abusou da contratação de estrangeiros. Chegaram Arrascaeta, o colombiano Riascos, os chilenos Mena e Seymour e o colombiano Joel. Dos cinco, só o uruguaio permanece no clube. Os demais foram emprestados ou liberados.