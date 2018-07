Cruzeiro acerta contratação do zagueiro Alex Silva até o fim do ano

BELO HORIZONTE - A diretoria do Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira que acertou a contratação do zagueiro Alex Silva, que pertence ao Flamengo. O jogador, de 27 anos, reforçará o clube mineiro por empréstimo até o fim do ano. Os times já chegaram a um acordo, assim como o jogador com as equipes.

O Cruzeiro, porém, aguarda a realização de exames médicos para oficializar a contratação de Alex Silva, que está afastado do Flamengo após desentendimento com a diretoria por conta de salários atrasados. Em janeiro, o zagueiro se recusou a viajar para a Bolívia, onde a equipe enfrentou o Real Potosí, em duelo válido pela fase preliminar da Libertadores, em virtude da falta de pagamento.

Alex Silva é irmão do zagueiro Luisão, que fez sucesso no Cruzeiro e faturou o título do Campeonato Brasileiro em 2003. O novo reforço do time de Belo Horizonte defendeu Vitória, Rennes (França), São Paulo e Hamburgo (Alemanha), além do Flamengo. A sua melhor fase foi na sua primeira passagem pelo time do Morumbi, entre 2006 e 2008, quando foi duas vezes campeão brasileiro.

Com o período de inscrições do Campeonato Mineiro encerrado, Alex Silva não poderá defender o Cruzeiro no estadual, mas vai participar do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Além dele, o time dirigido por Vágner Mancini conta com os zagueiros Victorino, Léo, Cribari, Thiago Carvalho e Mateus no elenco.