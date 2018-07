Cruzeiro acerta dois patrocínios pontuais em camisa

BELO HORIZONTE - A boa campanha do Cruzeiro tanto na Copa Libertadores quanto no Campeonato Mineiro já começa a refletir nos cofres do clube. Nesta terça-feira, o departamento de marketing anunciou que a camisa celeste terá dois patrocínios pontuais nos próximos jogos da equipe.

O acordo com a rede de supermercados BH e com a distribuidora da combustíveis ALE começa a valer já nesta quarta-feira, no jogo que fecha o grupo 7 da Copa Libertadores, contra o Estudiantes, e que vale a liderança geral da competição para o Cruzeiro. Depois, segue no duelo da última rodada do Campeonato Mineiro, contra o Uberaba, e na fase decisiva do estadual.

A rede BH estampará sua logomarca na barra traseira da camiseta celeste, logo abaixo do número de cada jogador. Já a ALE estará na altura dos dois ombros, na parte frontal do uniforme. No peito e na parte superior das costas segue o banco BMG.