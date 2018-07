Cruzeiro acerta renovação com patrocinador até 2017

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro acertou a renovação de patrocínio com um dos principais parceiros do clube nos últimos anos. O time mineiro prorrogou o vínculo com a AmBev até julho de 2017. A empresa está ao lado dos cruzeirenses desde o início da década de 1980, quando esta parceria foi iniciada.

Mesmo sem estampar sua marca na camisa da equipe de futebol, a renovação do patrocínio com a AmBev ajuda na infraestrutura do clube. Além de manter a garantia de exclusividade no fornecimento de bebidas nas sedes do time pelo acordo, a empresa vai expor a marca Brahma e Gatorade em diversas propriedades comerciais do Cruzeiro.

"Essa renovação garante investimento financeiro maior para o clube e também o investimento em ações de infraestrutura, como realizado em 2012, na Sala de Imprensa, e em 2013, na reforma no vestiário, ambos na Toca da Raposa II", declarou o diretor de marketing cruzeirense, Marcone Barbosa. "Dentro desse novo contrato estão previstas outras melhorias já no começo de 2014."

Os valores envolvidos para que fosse selada esta renovação não foram divulgados, mas a prorrogação da parceria agradou o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares. "Estamos muito felizes com a renovação, prova que a AmBev acredita no Cruzeiro", comentou.