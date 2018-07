Cruzeiro acerta venda de Diego Souza e fica com Willian

Com o acordo, Diego Souza, que chegou a ser relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira para a partida deste domingo, contra o Náutico, no Mineirão, foi autorizado a deixar a concentração e nem entrou em campo para uma última partida pelo Cruzeiro.

Contratado pelo Cruzeiro no final de 2012, o meia de 28 anos disputou 25 partidas pelo time e marcou oito gols. Antes, havia passado pelo Fluminense, Benfica (Portugal), Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco e Al-Ittihad (Arábia Saudita) - neste último, ficou apenas três meses e rescindiu o contrato por falta de pagamento. Agora, Diego Souza tem nova chance no futebol europeu, dessa vez na Ucrânia.

Já Willian, de 26 anos, iniciou sua carreira nas categorias de base do Guarani. Em 2010, foi artilheiro do Figueirense da Série B do Brasileiro, com 12 gols. Com isso, atraiu a atenção do Corinthians, com o qual conquistou o título da Libertadores no ano passado - era um importante reserva da equipe do técnico Tite -, antes de ser contratado pelo Metalist. Depois de ficar um ano no futebol ucraniano, está de volta ao Brasil.