Cruzeiro acerta venda do zagueiro Bruno Viana para o Olympiacos

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a venda do jovem zagueiro Bruno Viana para o Olympiacos. O atleta de 21 anos já se apresentou e assinou contrato com o time grego, segundo informou a equipe mineira em seu site oficial.

Em seu novo clube, o zagueiro se reencontrará com o técnico português Paulo Bento, que treinou o Cruzeiro por quase três meses. Bento foi oficializado no Olympiacos há cerca de 20 dias e pediu a contratação do brasileiro, concretizada apenas no último dia da janela europeia de transferências.

Durante a passagem do treinador pelo Cruzeiro, Bruno Viana desbancou alguns nomes experientes, como Manoel, e se tornou titular da zaga. Com a saída do português e a chegada de Mano Menezes, porém, ele perdeu espaço e acabou negociado.

Bruno Viana chegou nas categorias de base do Cruzeiro em 2010 e, já no fim do ano passado, subiu para os profissionais. Em 2016, o zagueiro disputou 21 jogos, sendo 19 como titular. Ele também soma algumas passagens pela base da seleção.

Apesar da saída de Bruno Viana, o Cruzeiro segue com boas opções para o setor, como Bruno Rodrigo, Manoel, Léo e Fabrício Bruno. Dedé também completa o elenco, mas só deve retornar em 2017 por conta de seguidos problemas no joelho.