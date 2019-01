Cruzeiro acusa procurador de Arrascaeta de tentar forçar saída de jogador

O clima está cada vez pior entre o Cruzeiro e o meia uruguaio Arrascaeta, que tem uma oferta do Flamengo. Nesta sexta-feira, o clube mineiro publicou uma nota para rebater o comunicado divulgado pelo jogador horas antes. A diretoria negou que o vice-presidente de futebol Itair Machado tenha usado expressões intimidadoras contra o atleta e o agente Daniel Fonseca.

"Em razão das declarações públicas do atleta Giorgian de Arrascaeta, informamos que, em momento algum da reunião ocorrida na última quinta-feira, o Cruzeiro ou seus representantes utilizaram expressões que pudessem gerar qualquer tipo de conflito com o atleta ou seu representante, reunião esta que contou com a participação de várias outras pessoas que testemunharam o ocorrido. Ao contrário, foi o Sr. Daniel Fonseca que a todo tempo instigou a desarmonia e desrespeitou a instituição e seu próprio representado, ameaçando retirar o atleta do clube, como de fato vem tentando fazer. Nada houve entre clube e atleta, o que nos causa surpresa em sua declaração", disse o comunicado.

Após uma reunião na quarta-feira à noite, a diretoria cruzeirense recusou a proposta apresentada pelo empresário, que seria do Flamengo. Em uma atitude conjunta com o procurador, Arrascaeta decidiu não se apresentar na quinta-feira para a reapresentação do elenco e também faltou ao treino desta sexta.

O Cruzeiro acusa Fonseca de tentar forçar a saída do uruguaio. "Ao que parece, a intenção já manifestada pelo procurador do atleta é promover o rompimento forçado do seu contrato de trabalho com o Cruzeiro, onde cria circunstâncias, faz ilações e deturpa fatos, a fim de criar um inexistente clima de hostilidade entre clube e jogador, com o mau propósito de se valer indevidamente de fatos mentirosos para mover ações judiciais que poderiam lhe retirar do clube. Mas o Cruzeiro confia na Justiça e nas leis brasileiras, que não se curvarão a essas mentiras", afirmou a nota cruzeirense.

Por intermédio das redes sociais, Arrascaeta afirmou que passou a sofrer ameaças após a reunião de quarta-feira. O Cruzeiro, por sua vez, disse que está tomando medidas judiciais contra os clubes que estão assediando o jogador uruguaio, que possui contrato com o time mineiro até 2021.

"O atleta Arrascaeta é hoje um ídolo da nossa torcida, possui o respeito da instituição e de seus colegas de trabalho, sendo que sempre foi tratado com respeito, dignidade e como o ídolo que é", disse a nota.