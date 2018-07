Cruzeiro adota o mistério para duelo contra Corinthians

BELO HORIZONTE - O técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, adotou mais uma vez a estratégia do mistério sobre a escalação para o compromisso desta quarta-feira. A equipe, na liderança com 16 pontos, enfrenta o Corinthians a partir das 22 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do segredo feito pelo treinador, é certo que o time terá ao menos uma alteração em relação aos últimos compromissos. O atacante Marcelo Moreno, artilheiro do Brasileirão com cinco gols marcados, está à disposição da seleção da Bolívia e Borges deve retornar ao grupo titular que entrará em campo.

Nilton também está novamente disponível para atuar com a camisa celeste após a negociação com a Internazionale ter terminado sem sucesso, mas deve ficar no banco de reservas.

O treinador tem gostado da atuação de William Farias e deve manter o volante entre os titulares. Para o atleta, a "confiança" do técnico e dos companheiros é fundamental. "O pessoal sabe que pode contar comigo e é por isso que eu venho evoluindo cada dia mais", disse.