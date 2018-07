Cruzeiro agenda dois jogos-treino e fará primeiro teste nesta quinta

O primeiro teste do Cruzeiro na preparação para a temporada 2017 será nesta quinta-feira. Nesta quarta, o departamento de futebol do clube mineiro anunciou que marcou um jogo-treino diante do Águia, a partir das 17 horas de quinta, na Toca da Raposa II.

O Águia é um time dirigido pelo ex-árbitro Antônio William Gomes e que agrega jogadores que estão sem clube e buscam uma recolocação. E será este o primeiro rival do Cruzeiro na pré-temporada em um jogo-treino, que provoca expectativa para saber como o técnico Mano Menezes pretende armar a equipe no início de 2017.

O Cruzeiro se reforçou para a temporada com o zagueiro Caicedo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Hudson e o meia Thiago Neves, que deverão ser aproveitados no jogo-treino, embora ainda não exista uma indicação sobre quais deles serão titulares diante do Águia.

Além desse confronto, o Cruzeiro agendou outro jogo-treino para os próximos dias. No domingo, a partir das 17 horas, novamente na Toca da Raposa II, será a vez de o time encarar o Araxá, que também realiza a sua pré-temporada, na preparação para disputar o Módulo II do Campeonato Mineiro, equivalente à segunda divisão estadual.

Esse compromisso ocorrerá uma semana antes da estreia oficial do Cruzeiro na temporada 2017. Em 29 de janeiro, o time vai encarar o Villa Nova em sua estreia no Campeonato Mineiro. O duelo está marcado para o Mineirão.