Cruzeiro altera programação e dá folga ao elenco neste domingo

O domingo que era para ser de intenso trabalho e preparação visando o início do Campeonato Mineiro se transformou em dia de folga no Cruzeiro. A comissão técnica de Mano Menezes decidiu alterar a programação prevista e liberou os jogadores para aproveitarem o dia.

O próprio Cruzeiro foi responsável por anunciar a alteração pela manhã. O clube, porém, não explicou os motivos que levaram Mano a decidir pela mudança.

"Após o jantar da noite deste sábado, os atletas, que estavam concentrados em período integral na Toca da Raposa II há mais de uma semana, foram liberados e retomarão as atividades em dois períodos na segunda-feira, às 10h e 16h30, dando continuidade à pré-temporada", limitou-se a informar.

Mano pode ter optado pela folga para dar um descanso aos atletas, que tiveram semana bastante atribulada, com dois jogos-treino. Na quarta-feira, a equipe derrotou o Guarani de Divinópolis em atividade na Toca da Raposa. Dois dias depois, passou pelo Ipatinga, também no CT.

O Cruzeiro foi um dos clubes que mais se movimentou no mercado e trouxe os laterais Edílson, Marcelo Hermes e Egídio, o volante Bruno Silva, o meia Mancuello e os atacantes Fred e David. Na quarta-feira, a equipe recebe o Tupi no Mineirão, pela primeira rodada do Estadual.