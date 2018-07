Cruzeiro anuncia acerto com atacante camaronês Joel

O Cruzeiro anunciou na tarde desta terça-feira a sua segunda contratação para a próxima temporada. Depois do lateral-direito Fabiano, ex-Chapecoense, o atual bicampeão brasileiro reforçou seu ataque com o camaronês Joel, de 21 anos, um dos destaques do Coritiba na reta final do último Brasileirão.

O acordo foi firmado durante um encontro do supervisor de futebol do Cruzeiro, Benecy Queiroz, com os empresários Sérgio Malucelli e Juan Figer. O clube mineiro acertou a compra de parte dos direitos econômicos do atacante, que atuará no clube em regime de empréstimo enquanto o pagamento não for quitado, o que deverá começar a acontecer em maio.

Os valores não foram confirmados, mas o Cruzeiro deve ter que pagar R$ 2,5 milhões por 50% dos direitos do atleta. Ele é mais um reforço para um ano que promete ser cansativo para os cruzeirenses, com as disputas do Campeonato Mineiro, do Brasileirão e da Libertadores, principal sonho da torcida.

Além disso, Joel chega para um setor que deve ficar carente na equipe. Pouco utilizado no Brasileirão, Borges foi liberado, enquanto o titular Marcelo Moreno teve o empréstimo encerrado e deve voltar ao Grêmio. O Cruzeiro ainda estaria tentando a contratação de Leandro Damião, que vive má fase no Santos.

Joel nasceu na cidade de Nkongsamba, em Camarões, e chegou ao Brasil em 2009. Começou na base do Londrina, subiu para o profissional e se destacou na conquista do Campeonato Paranaense de 2014. Foi contratado pelo Coritiba durante o Brasileirão, foi titular em 17 partidas e marcou oito gols.