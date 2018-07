Cruzeiro anuncia atacante Fabio Lopes como 10.º reforço

Na semana passada, o diretor de futebol Dimas Fonseca afirmou que o clube estava próximo de contratar um jogador ofensivo com quem Vagner Mancini gostaria muito de trabalhar. O treinador já negou que seja Fabio Lopes, que não foi indicação sua. Assim, é possível que um 11.º reforço ainda chegue.

Fabio Lopes é um "atacante velocista", conforme indica o Cruzeiro. Ele começou a carreira no Moto Club, do Maranhão, e passou também por Coritiba, Bragantino, CSA, ASA e Icasa, entre outros clubes ainda menores. Pelo time cearense, marcou três gols em 12 jogos da Série B do ano passado e foi contratado pelo Cerezo Osaka. Disputou 14 partidas no Campeonato Japonês, mas só balançou as redes uma vez.

O atacante é mais um reforço que chega sem fama ao Cruzeiro. O clube já havia contratado dois jogadores de times que disputaram a Série B em 2011 (Thiago Carvalho, ex-Boa, e Mateus, ex-Portuguesa) e mais quatro que caíram para a segunda divisão do Brasileiro: Rudnei (ex-Ceará), Amaral e Gilson (ambos ex-América-MG) e Marcelo Oliveira (ex-Atlético-PR). Também chegaram Walter, que estava encostado no Porto, e os quase desconhecidos Jackson, do Dallas, e Diego Arias, colombiano do PAOK, da Grécia.