Cruzeiro anuncia Brunoro para reforçar departamento de futebol

A direção do Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira a contratação José Carlos Brunoro para atuar como consultor do departamento de futebol. O clube mineiro também definiu que o novo chefe do departamento será Deivid, em substituição a Ricardo Drubscky, que deixou o clube.

"Quando recebi o convite do Cruzeiro, fiquei bastante entusiasmado, pois há muito tempo eu me imaginava trabalhando em um clube com tanta estrutura, tanta história, tanta grandeza, com uma torcida gigante. Encaro essa oportunidade como uma grande responsabilidade, e com a seriedade e convicção de algo bom que possa ser desenvolvido pela estrutura, pela tradição e pela gestão que o Cruzeiro possui hoje", comentou Brunoro.

De acordo com o clube, ele vai prestar consultoria permanente no futebol e na parte administrativa até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo organograma divulgado pelo Cruzeiro, Brunoro estará abaixo somente do presidente Sérgio Santos Rodrigues.

O consultor do Cruzeiro tem vasto currículo na área esportiva. Já foi atleta, preparador físico, técnico e dirigente esportivo, até membro do Conselho Nacional do Esporte (CNE) do então Ministério do Esporte - atual Secretária do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania.

No futebol, ele ganhou fama trabalhando no Palmeiras, em dois períodos diferentes. Seu maior sucesso aconteceu na década de 90, na chamada era Parmalat. Em sua última passagem pelo clube paulista, em 2013, atuou como CEO.

"Apesar de tudo aquilo que eu já aprendi, que eu já realizei, tenho a certeza que vou crescer muito ainda com toda essa equipe de trabalho que o Cruzeiro possui hoje. Será muito legal o trabalho, acontecerão muitas coisas boas. Chego para somar nessa grande equipe, para que tudo aconteça de maneira positiva para o Clube. Vamos nos doar ao máximo para recolocar o Cruzeiro na Série A do ano que vem", declarou.

Entre outras mudanças anunciadas pelo clube, Claudiomir Rates, que era supervisor do time sub-20 cinco estrelas, passa a ocupar o cargo de supervisor do futebol profissional.