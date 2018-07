Cruzeiro anuncia calendário de preparação para o Mineiro

A primeira atividade está marcada para o dia 19, próximo sábado, contra o Rio Branco-ES, às 16 horas. No dia seguinte, o adversário será o Democrata, de Sete Lagoas, às 10h. Na sequência, o Cruzeiro fará jogo-treino com o Tupi, de Juiz de Fora (MG) no dia 23, às 16 horas. As partidas serão realizadas na própria Toca da Raposa II, com a presença da imprensa.

Após a sequência de três jogos-treino, o time mineiro vai disputar um amistoso com o Mamoré, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, em Patos de Minas. A partida está marcada para o dia 27, às 17 horas.

Com esta série de atividades, o técnico Marcelo Oliveira poderá esboçar o novo time do Cruzeiro, que conta com 12 reforços para a temporada 2013, entre eles Diego Souza e Dagoberto. Dez destes jogadores já foram apresentados, e todos juntos, nesta sexta-feira, no Mineirão.