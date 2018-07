Cruzeiro anuncia cirurgia de Judivan para sexta-feira

Judivan se machucou enquanto defendia a seleção brasileira no Mundial Sub-20, disputado na Nova Zelândia. No duelo das oitavas de final, ele sofreu uma dura entrada do zagueiro Maurício Lemos, do Uruguai, e acabou rompendo o ligamento.

A lesão acabou tirando o atleta do Cruzeiro da competição. Ele voltou para o Brasil antes da derrota do Brasil para a Sérvia, na final do Mundial, no fim de semana. Depois da operação, Judivan deve ficar afastado dos gramados por até oito meses. Desta forma, só deve entrar em campo novamente em 2016.