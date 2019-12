Cruzeiro anuncia compra de 50% dos direitos econômicos de Orejuela

A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira que exerceu a cláusula para aquisição de 50% dos direitos econômicos de Orejuela junto ao Ajax. Para isso, o clube mineiro vai pagar 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,75 milhões) ao time holandês.

Em grave crise financeira, o Cruzeiro tinha até 31 de dezembro para exercer a cláusula e adquirir Orejuela. E, nas negociações, contou com a participação ativa de Pedro Lourenço, novo vice-presidente de futebol, para conseguir adquirir o lateral colombiano.

Orejuela, de 24 anos, chegou ao Cruzeiro no início da temporada, cedido por empréstimo pelo Ajax. Apesar da temporada desastrosa do clube mineiro, que culminou no rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito colombiano conseguiu se destacar pelo time, tanto que foi convocado para a sua seleção nacional.

Além disso, Orejuela conquistou a titularidade da lateral direita do Cruzeiro em disputa com Edilson, tendo terminado 2019 com 35 jogos disputados pelo time mineiro, com dois gols marcados.

Apesar de ter sido adquirido junto ao Ajax, Orejuela não tem presença confirmada no elenco do time mineiro em 2020. A antiga gestão até havia acertado um pré-contrato para a próxima temporada com o colombiano, mas, com o alto salário ofertado, a nova diretoria pode negociá-lo nas próximas semanas, ainda mais que o lateral-direito despertaria o interesse de outros times, como o Flamengo, o cedendo por empréstimo.