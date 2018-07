Cruzeiro anuncia contratação do volante Denilson, ex-São Paulo

Revelado pelo São Paulo, Denilson foi embora para os Emirados Árabes Unidos, em junho do ano passado, dizendo que levaria camisas tricolores na bagagem para continuar a torcer pelo clube. Um ano depois, ele está de volta ao Brasil, mas para vestir uma camisa diferente: a do Cruzeiro.

Nesta terça-feira, dia em que fecha a janela de transferências internacionais para o futebol brasileiro, o Cruzeiro confirmou a chegada do volante de 28 anos, que estava defendendo o Al-Wahda. Ele fica em Belo Horizonte por empréstimo até o fim da temporada.

Campeão mundial com o São Paulo em 2005, Denilson logo foi vendido ao Arsenal, clube que defendeu até 2011. Na volta ao Brasil, novamente para o Morumbi, ajudou a equipe tricolor a ganhar a Copa Sul-Americana de 2012.

Ele foi vendido para o futebol árabe em meados do ano passado, quando o São Paulo passava por dificuldade financeira de precisava fazer caixa. No Al-Wahda, ele era titular absoluto, tendo marcado o gol do título da Copa Emirados, em abril.

Denilson é o sexto reforço contratado pelo Cruzeiro desde que o Brasileirão começou. O clube já havia acertado com o meia Rafinha, o atacante Rafael Sóbis, o lateral-esquerdo Edimar, o lateral-direito Ezequiel e o argentino Ábila, também atacante. Pouco antes de a competição começar, a diretoria já havia contratado Fabiano, Lucas e Bryan, que não disputaram o Mineiro.

Apesar de tantos reforços, o Cruzeiro é só 18.º colocado do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. Soma 15 pontos em 15 partidas.