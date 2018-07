Cruzeiro anuncia contratação de zagueiro Mateus da Portuguesa

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro anunciou oficialmente, na tarde desta quarta-feira, a contratação do zagueiro Mateus, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro pela Portuguesa. O jogador, de 27 anos, é o terceiro reforço confirmado pela equipe mineira para a temporada de 2012.

Antes de fechar com o defensor, o Cruzeiro acertou as contratações do também zagueiro Thiago Carvalho, ex-Boa Esporte, e do lateral-esquerdo Gilson, trazido junto ao Grêmio, mas que jogou o último Brasileirão pelo América-MG.

Mateus, de 27 anos, ajudou a Portuguesa a terminar a última Série B com a melhor defesa da competição, com 38 gols sofridos em 38 jogos, e agora comemora a sua ida para o Cruzeiro. "Estou muito feliz de vestir a camisa de um grande clube, de massa, com a estrutura que tem. Espero fazer uma excelente temporada com meus novos companheiros e conquistar títulos, que é o mais importante e que a torcida quer", disse o atleta, em entrevista ao site oficial do Cruzeiro.

No time mineiro, que só conseguiu se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro na última rodada da competição, ao golear o Atlético-MG por 6 a 1, no domingo passado, Mateus admitiu que não será fácil brigar por uma vaga entre os titulares, mas disse confiar em seu potencial para se firmar na equipe.

"O Cruzeiro tem um elenco muito qualificado, com grandes jogadores na zaga. Vou procurar buscar meu espaço, trabalhar bastante, com muita humildade. Sei das dificuldades que vou encontrar, mas sei também das minhas qualidades", enfatizou.

Cribari, Léo, Naldo e Victorino são os atuais zagueiros do elenco cruzeirense, que em 2012 contará com a chegada de dois novos jogadores para a posição após as contratações de Thiago Carvalho e Mateus.