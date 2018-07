Cruzeiro anuncia contratação do atacante Marinho, do Ceará

Em meio à irregularidade que vive em 2015, o Cruzeiro segue buscando no mercado opções para reforçar a equipe e reviver os dias de glória dos últimos dois anos. Nesta segunda-feira, o atual bicampeão brasileiro anunciou a contratação de um novo nome para o ataque. Trata-se de Marinho, de 25 anos, que estava no Ceará.

O clube mineiro desembolsou R$ 1,2 milhão para garantir 50% dos direitos sobre o jogador, que vinha ganhando espaço no Ceará, principalmente desde a saída de Magno Alves para o Fluminense. Nas últimas seis partidas pelo clube alvinegro, foram cinco gols para o atacante, que chega em boa fase ao Cruzeiro.

Apesar de ser alagoano, Marinho começou a carreira na divisões de base do Fluminense e também teve oportunidades no Internacional, em ambas sem grande destaque. Rodou, então, por Caxias, Paraná, Goiás, Ituano e Náutico até chegar ao Ceará, onde ganhou projeção sob o comando de Silas.

Para ficar com o jogador, o Cruzeiro teve que superar a concorrência do futebol mexicano. Agora, o clube mineiro conta com mais uma opção para o já inchado elenco. Só para o ataque, a equipe tem outros oito nomes: Allano, Judivan, Leandro Damião, Henrique Dourado, Willian, Marquinhos, Joel e Neilton.