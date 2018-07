Cruzeiro anuncia contratação do lateral Ceará, ex-PSG

"Acabamos de concluir a contratação do Ceará, lateral-direito do Paris Saint-Germain. Está se despedindo lá agora, fez a rescisão de ontem (quinta) para hoje (sexta), falei com ele agora. Mais informações sobre contrato, depois que ele vier, fazer exame médico, assinar contrato, tudo condicionado a essas coisas, vamos passar para vocês", declarou o diretor de futebol Alexandre Mattos.

Ceará estava no futebol francês desde 2007 e havia acertado a rescisão de seu contrato há alguns dias, depois de descobrir que o Paris Saint-Germain buscava no mercado um novo lateral-direito para a próxima temporada.

O jogador ganhou destaque em 2006, quando foi fundamental na conquista do Mundial de Clubes com o Internacional, ao marcar Ronaldinho na final diante do Barcelona. Hoje o meia está no Atlético-MG, principal rival do Cruzeiro, e o reencontro entre eles deve acontecer no clássico da 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 26 de agosto.

Com o acerto, o Cruzeiro continua a reformulação de seu elenco. Ceará é o quinto reforço anunciado pelo clube desde a chegada de Celso Roth, há um mês e meio. Anteriormente, a diretoria havia contratado o zagueiro Rafael Donato, os volantes Tinga e Willian Magrão e o atacante Fabinho.