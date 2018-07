Cruzeiro anuncia contratação do lateral-direito Rafael Galhardo

O Cruzeiro anunciou neste sábado um novo reforço para a lateral-direita. Trata-se de Rafael Galhardo, que teve passagens por Flamengo, Santos e estava no Anderlecht, da Bélgica. O jogador de 25 anos será oficializado na próxima semana, após passar por exames médicos.

"O Cruzeiro acertou hoje (sábado) com o lateral Galhardo, ex Flamengo, e que estava no Anderlecht, da Bélgica", publicou o Cruzeiro em seu Twitter. "O jogador chega a Belo Horizonte na semana que vem e, se for aprovado nos exames, o clube vai oficializar a contratação do atleta."

Revelado pelo Flamengo, Galhardo se notabilizou por ser bom no apoio, mas ineficiente na marcação. Contratado pelo Santos em 2013, ele acabou emprestado ao Bahia e ao Grêmio até chegar no Anderlecht em 2016. Mas, no clube belga, não obteve qualquer espaço e foi novamente repassado no segundo semestre do ano passado, agora para o Atlético Paranaense.

Galhardo chega para ocupar um posto carente no Cruzeiro. O Cruzeiro trocou Mayke por Rafael Marques e ficou apenas com Ezequiel como lateral de ofício, mas ele tem sofrido com algumas lesões. Assim, o volante argentino Lucas Romero está atuando improvisado na posição.