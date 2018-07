Cruzeiro anuncia contratação do volante Amaral

"A expectativa é grande. Jogar no Cruzeiro, um grande clube, espero que eu possa fazer um ótimo ano e buscar os títulos junto com meus companheiros. Quero me enquadrar o mais rápido possível dentro do grupo para ajudar o Cruzeiro", disse Amaral ao site oficial do Cruzeiro.

Amaral, de 28 anos, iniciou a sua carreira no Paulista, onde foi campeão da Copa do Brasil de 2005, e também defendeu o Ituano no futebol paulista. Além disso, o volante já atuou por Vasco, onde faturou o título da Série B de 2009, no Grêmio, e no Cerezo Osaka, do Japão.

No Grêmio, Amaral atuou ao lado do zagueiro Léo e do meia Roger, que voltarão a ser seus companheiros de clube. "Tive a felicidade de jogar com o Roger e com o Léo no Grêmio em 2008, são meus amigos, sempre conversamos e agora espero fazer um grande trabalho aqui no Cruzeiro, ao lado deles", comentou.

Antes de Amaral, o Cruzeiro já havia se reforçado com quatro jogadores. O clube mineiro também já contratou os zagueiros Thiago Carvalho, do Boa (MG), e Mateus, da ex-Portuguesa, o lateral-esquerdo Gilson, ex-América, e o volante Rudnei, ex-Ceará.