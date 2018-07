Cruzeiro anuncia dispensa de Farías e mais 4 atletas

A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a liberação de cinco jogadores, que não farão parte do grupo que disputará o Campeonato Brasileiro. O atacante argentino Ernesto Farias é o principal nome da lista, que inclui ainda o zagueiro Edcarlos, o meia Pedro Ken e os atacantes Reis e André Dias.

"Tivemos uma reunião e a comissão técnica junto com a diretoria do Cruzeiro decidiu pela redução do número de jogadores, haja vista que vínhamos disputando duas competições, com muitas viagens e entendíamos que, naquela ocasião, necessitávamos de um grupo maior. Como agora temos uma única competição pela frente, o Campeonato Brasileiro, podemos trabalhar com um grupo menor", explicou o diretor de futebol do clube, Dimas Fonseca.

Os cinco jogadores se juntam ao zagueiro Fabrício, que já havia sido dispensado na última terça-feira. Dimas Fonseca ainda explicou que a situação dos atletas são diferentes. Reis foi dispensado, Edcarlos e André Dias não tiveram seus contratos, próximos de expirar, renovados, enquanto Farias e Pedro Ken foram liberados, mas seguirão treinando à parte até acertarem transferência para outra equipe.

"Ficou definido o Fabrício Carioca, que rescindimos o contrato dele e já está acertando com outro clube (Fluminense). O Edcarlos, optamos pela não renovação de seu contrato, que vence no final de junho. O Reis, liberamos para que possa buscar outro clube também, sabemos do seu potencial e que tem condição de jogar por outra equipe no Brasil. O Farías vai treinar à parte com outro grupo, bem como o Pedro Ken, que é um jogador que tem vários clubes pretendendo seu empréstimo. E o André Dias, fizemos seu contrato em duas etapas, a primeira vencendo dia 11 de julho e, se houvesse interesse, faríamos uma renovação automática até 31 de dezembro", explicou o dirigente.

Apesar de admitir que o elenco cruzeirense era maior do que o necessário, o dirigente afirmou que o clube ainda deve se reforçar com atletas que estavam emprestados, visando o Campeonato Brasileiro, no qual a equipe estreia no domingo, diante do Figueirense. Além deles, o meia Bruninho, do Bahia de Feira de Santana, também está contratado.

"Atendendo à vontade do treinador, vamos trazer o Anselmo Ramon, que é um jogador nosso, que está emprestado e temos o interesse em sua reintegração ao grupo. Estamos trazendo o Sebá, que é formado na nossa base. Ele teve uma passagem muito boa na seleção sub-20 e também fez um ótimo campeonato no Nacional. E o Bruninho do Bahia de Feira de Santana, que já não é novidade", concluiu Dimas Fonseca.