Cruzeiro anuncia empréstimo do meia Gabriel Xavier ao Sport

"A diretoria de futebol do Cruzeiro acertou, na tarde desta segunda-feira, o empréstimo do meio-campista Gabriel Xavier para o Sport Club do Recife. A transferência foi realizada após um pedido do jogador, que permanecerá na agremiação pernambucana até o fim da temporada de 2016", explicou a diretoria.

Gabriel Xavier tem 22 anos e chegou ao Cruzeiro há um ano, em fevereiro de 2015. Apesar do grande talento demonstrado em alguns momentos, não conseguiu se firmar, oscilou demais e alternou épocas de titularidade com outras nas quais sequer era relacionado. Por isso, atuou em somente 27 partidas pelo time celeste, com um gol marcado, em um clássico diante do Atlético-MG.

A efetivação de Deivid no comando do Cruzeiro deu a Gabriel Xavier mais oportunidades. Das quatro partidas oficiais do time na temporada, ele atuou em três - duas como reserva e uma como titular. Só ficou de fora da vitória sobre o Tupi no último domingo. Ainda assim, teria pedido para ser negociado.

"Queria agradecer à torcida celeste, que sempre me incentivou e me apoiou desde quando cheguei aqui. Eles me receberam de braços abertos e em tão pouco tempo eu pude retribuir esse carinho nas oportunidades que tive de jogar. Só tenho a agradecê-los por esse um ano que passei aqui no Cruzeiro", disse o jogador ao site cruzeirense.

Gabriel Xavier tem vínculo com o clube até 2018. Mesmo sem ele, Deivid mantém diversas opções para atuar como meia: Sanchez Miño, Matías Pisano, Lucas Romero, Bruno Nazário, Alisson, De Arrascaeta, Marcos Vinícius, Élber e Alex. No Sport, o chileno Mark González é o grande nome para a posição.