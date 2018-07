Cruzeiro anuncia liberação de Sánchez Miño, que não joga mais pelo clube

"O Cruzeiro Esporte Clube esclarece que o jogador Sánchez Miño foi liberado das atividades na Toca da Raposa II, para tratar de assuntos ligados a transferência de clube. Desta forma, o atleta argentino não vestirá mais a camisa do tetracampeão brasileiro e assim que seu destino for definido, o clube irá comunicar através de nota oficial", informou em nota.

Sánchez Miño foi um dos principais reforços do Cruzeiro para a temporada e chegou a Belo Horizonte com status de grande jogador em janeiro. Polivalente, se adaptou rapidamente ao futebol brasileiro e foi titular na maior parte dos jogos do time mineiro na temporada, fosse como meio-campista ou lateral-esquerdo.

Foram 19 partidas do argentino com a camisa do Cruzeiro, o maior número entre os reforços contratados para esta temporada, mas a chegada de Paulo Bento fez com que Sánchez Miño perdesse espaço e fosse para o banco de reservas, o que teria o deixado insatisfeito. Após uma rápida conversa, a diretoria cruzeirense aceitou seu pedido de liberação e sua saída foi definida.

Teria pesado, também, uma proposta do Independiente, onde ele voltaria a trabalhar com o técnico Gabriel Milito, que o comandou no Estudiantes no ano passado. Por enquanto, no entanto, o futuro do jogador formado no Boca Juniors ainda não foi definido.