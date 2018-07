Cruzeiro anuncia novo auxiliar-técnico James Freitas

Além de buscar contratações para o elenco, o Cruzeiro foi atrás de nomes para fora dele e reforçou sua comissão técnica nesta quarta-feira. O auxiliar-técnico James Freitas deixou a comissão técnica fixa do Grêmio para acertar com o clube mineiro, onde também ficará permanentemente.

A diretoria cruzeirense foi atrás de James depois de uma indicação do técnico Mano Menezes. Com isso, o profissional deixa a comissão de Renato Gaúcho para a Libertadores e chega ao time mineiro para ocupar a vaga que nos últimos tempos teve Deivid e Geraldo Delamore.

No time gaúcho, James participou da conquista da Copa do Brasil de 2016, que encerrou um longo jejum do clube em títulos nacionais de elite. Além do Grêmio, o auxiliar também tem no currículo passagens por Internacional, Juventude, São José-RS, Brasil de Farroupilha, Luverdense e Guaraní-PAR.