Cruzeiro anuncia parceria com time da Tailândia

De acordo com o Cruzeiro, a parceira tem como objetivos a internacionalização da marca do clube mineiro, além do intercâmbio de jogadores e membros da comissão técnica. "Este evento mostra que o Cruzeiro continua transformando as barreiras internacionais em oportunidades de fazer do clube uma marca cada vez mais forte no âmbito do futebol mundial", relatou Moreira.

Neste início de parceria o Cruzeiro emprestou três jogadores do seu time Sub-20, Rodrigo Dias, Hugo Sanchez e Murilo, ao BEC Tero. Além disso, o clube tailandês participará de torneios de base organizados pelo time mineiro, caso da BH Cup, um torneio Sub-15. Além disso, existe a possibilidade de o Cruzeiro construir uma academia em Bangcoc e de realizar uma excursão pela Ásia.

Na cerimônia, o BEC Tero apresentou o seu novo diretor técnico, o israelense Avram Grant, que já trabalhou como treinador do Chelsea. "Hoje demos um passo marcante, uma nova era de ambos os clubes. A próxima etapa será dada através do crescimento dos jogadores. Tínhamos essa vontade de trabalhar no desenvolvimento dos atletas tailandeses nas competições mais tradicionais e temos muito a aprender com o lendário Cruzeiro", afirmou Marcar, o presidente do BEC Tero.