Cruzeiro anuncia renovação com Marcos Vinícius por quatro anos Com o fim da temporada 2015, a diretoria do Cruzeiro já traça o planejamento do ano que vem. E ele passa pela manutenção das principais peças do elenco. Em alta após um bom fim de Campeonato Brasileiro, o meia Marcos Vinícius teve o desempenho reconhecido pela diretoria do clube e acertou nesta quinta-feira a renovação de seu contrato.