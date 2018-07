Cruzeiro anuncia renovação de contrato com Manoel e Henrique

A sexta-feira foi de novidades no Cruzeiro. Além de conseguir junto à Fifa a liberação dos documentos para inscrição Thiago Neves, o clube anunciou nesta tarde a renovação contratual de dois importantes nomes do elenco: o zagueiro Manoel e o volante Henrique.

Segundo jogador que mais vestiu a camisa celeste no elenco do Cruzeiro, com 357 partidas, Henrique é o atual capitão do Cruzeiro, em meio à lesão de Fábio, e assinou novo vínculo até o fim de 2019. Totalmente familiarizado ao clube, em que vive sua segunda passagem, o volante de 31 anos não escondeu a felicidade pela renovação.

"Um honra muito grande. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aqui do Cruzeiro pela confiança depositada em meu futebol e o apoio que sempre me deram. Sou feliz aqui, muito grato, e espero dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. Conheço bem o clube, tenho admiração, respeito pela grandeza e pela equipe que é o Cruzeiro. Fico feliz por renovar mais esse ciclo", declarou ao site oficial cruzeirense.

Já Manoel tem 26 anos e assinou novo contrato até o fim de 2020. Já são 106 partidas pelo Cruzeiro nesta trajetória, em que alternou bons e maus momentos, com direito a algumas lesões no caminho. Atualmente, o zagueiro está na reserva, mas é um nome bastante utilizado por Mano Menezes e, por isso, também foi procurado para renovar.

"Estou feliz pelo carinho e pelo respeito e principalmente por renovar com um clube que me deu a oportunidade de crescer no futebol. Espero poder retribuir dentro de campo com vitórias e títulos, que é o mais importante. Espero também marcar meu nome na história do clube e vejo que esse ano temos possibilidades de fazer uma campanha maravilhosa", considerou.