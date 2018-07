Cruzeiro anuncia renovação de Vinícius Araújo até 2017

"Fiquei muito feliz, porque devo tudo ao Cruzeiro, por ter me recebido, por ter chegado ao profissional aqui. Isso é uma forma de reconhecimento por tudo que eu estou fazendo e serve de motivação para eu sempre procurar melhorar", declarou o jogador, que vem sendo titular desde a contusão sofrida por Borges.

Vinícius Araújo foi titular nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro e dois da Copa do Brasil, marcando três gols e sendo peça fundamental na arrancada que colocou o Cruzeiro no topo do Brasileirão, com 18 pontos. O atacante já havia sido destaque na conquista da seleção brasileira sub-20 no Torneio de Toulon, em junho.

O jogador está confirmado na equipe que vai enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã, pela décima rodada do Brasileirão. A novidade entre os relacionados ficou por conta do zagueiro Victorino. Ele se recuperou de uma lesão no tendão de Aquiles, que o deixou longo período afastado, mas deve ficar apenas como opção no banco de reservas.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para a partida:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais: Ceará, Egídio e Mayke

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé, Léo, Victorino e Wallace

Volantes: Leandro Guerreiro, Lucas Silva, Nilton, Souza e Tinga

Meias: Everton Ribeiro e Ricardo Goulart

Atacantes: Luan, Lucca, Vinicius Araújo e Willian