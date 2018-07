Cruzeiro anuncia renovação do contrato de Alisson até 2021

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do meia-atacante Alisson por mais quatro anos. O vínculo do jogador com o clube mineiro terminaria no primeiro semestre de 2018, mas agora foi estendido até 2021.

Alisson, de 24 anos, é considerado uma das principais revelações da base do time nos últimos anos. Durante as tratativas para a renovação do acordo, o atleta recebeu uma proposta do Genoa, da Itália, mas a sondagem foi descartada pela diretoria cruzeirense.

A renovação do contrato ocorre em um bom momento de Alisson, que conquistou a titularidade da equipe dirigida pelo técnico Mano Menezes nas últimas semanas. E apesar de ter sofrido com vária lesões, Alisson já disputou 143 partidas com a camisa do time mineiro e marcou 21 gols.

Ele estreou no time profissional do Cruzeiro em novembro de 2012, em uma partida contra o Fluminense. O jogador também fez parte do grupo que conquistou o bicampeonato brasileiro, em 2013 e 2014.

O jogador também acumulou títulos e convocações para a seleção brasileira nas categorias de base. Pelo clube mineiro, foi bicampeão brasileiro sub-20, em 2010 e 2012. Alisson também teve participações nos times sub-20, sub-21 e sub-23 do Brasil.

Agora de contrato renovado, Alisson vai defender o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.