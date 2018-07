Cruzeiro anuncia renovação do zagueiro Murilo até o fim de 2021

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira à tarde a renovação de contrato do zagueiro Murilo. O jogador de 20 anos, que ganhou espaço no time principal nesta temporada, recebeu o reconhecimento da diretoria e assinou um novo vínculo válido até o fim da temporada 2021.

O curioso é que o novo documento estendeu por pouco tempo o vínculo de Murilo com o Cruzeiro. Anteriormente, o zagueiro possuía contrato com o time mineiro até abril de 2021. Agora, o prorrogou até o dia 31 de dezembro do mesmo ano.

Murilo passou a receber oportunidades no elenco principal do Cruzeiro somente este ano e contou com os problemas físicos de nomes como Manoel e Dedé, além da má fase de Caicedo, para ganhar espaço. Depois de um início complicado, ele se firmou entre os titulares e conquistou a confiança do técnico Mano Menezes.

Logo em sua primeira temporada, aliás, Murilo pode conquistar seu primeiro título como profissional na semana que vem. Ele deverá ser titular do Cruzeiro na segunda partida da decisão da Copa do Brasil, diante do Flamengo, na próxima quarta, no Mineirão. No jogo de ida, no Maracanã, as equipes empataram em 1 a 1.