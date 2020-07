Cruzeiro anuncia retorno do atacante colombiano Angulo para o Palmeiras

O atacante Iván Angulo não chegou nem a vestir a camisa do Cruzeiro, após quatro meses de empréstimo, e já retornou ao Palmeiras. A informação foi do próprio time mineiro, nesta quarta-feira, em nota publicada no site oficial do clube.

"O Palmeiras exerceu um direito firmado no contrato de empréstimo, realizado no início deste ano junto à gestão que administrava o clube anteriormente, o que infelizmente impossibilita a atual diretoria de realizar qualquer tipo de ação", informou o comunicado. "O clube lamenta a obrigatoriedade da cláusula, mas respeita o contrato firmado à época entre as partes. Desta forma, o Cruzeiro agradece ao jogador pela dedicação, empenho e profissionalismo nos treinamentos."

O retorno de Angulo foi um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, que perdeu jogadores ofensivos durante o período de pandemia. Dudu foi negociado com o Al Duhail, do Catar, enquanto Rony chegou a ser suspenso pela Fifa, mas foi liberado para atuar no clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, por causa de um efeito suspensivo. Outro problema no ataque palmeirense foi a contusão do jovem Gabriel Verón, em recuperação nos próximos 15 dias.

Aos 21 anos, Angulo foi contratado pelo Palmeiras no início de 2019, por empréstimo, para as categorias de base. O clube ficou com o atleta em definitivo após pagar US$ 3 milhões.