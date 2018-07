Cruzeiro anuncia venda de 50% dos direitos de Kieza para investidores

BELO HORIZONTE - O atacante Kieza não defenderá o Cruzeiro em 2012, mas ainda está com o seu futuro indefinido. Na noite de segunda-feira, o clube mineiro anunciou a venda de 50% dos direitos econômicos do jogador, que pertenciam ao time, a um grupo de investidores, sem revelar, porém, a identidade dos compradores e o valor recebido.

Com a negociação, Kieza não tem mais qualquer vínculo com o Cruzeiro, que o contratou em 2009, após passagem pelo Fluminense. O jogador, porém, nunca conseguiu se firmar na equipe. Por conta disso, o atacante foi cedido por empréstimo para a Ponte Preta em 2010 e para o Náutico no ano passado.

Em 2011, Kieza se destacou no clube pernambucano. O atacante participou da campanha que levou o time à elite do futebol brasileiro e foi o artilheiro da Série B, com 21 gols. Mesmo assim, o atacante, de 25 anos, não estava nos planos de Vagner Mancini para 2012. Agora, aguarda a definição sobre qual clube irá defender neste ano.