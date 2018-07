Cruzeiro aposta em formação ofensiva para bater Santos

Marcelo Oliveira optou por escalar William no ataque celeste contando com o adversário fechado na defesa no início do confronto e com a "boa mobilidade" do atacante, além da possibilidade de "rodar um ou outro jogador" para evitar desgaste. O treinador ainda terá Henrique, que considera "fundamental no esquema celeste", de volta ao time após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Criciúma.

O treinador revelou também que pretende manter Mayke entre os titulares para poder avaliar o lateral-direito. "Estou dando uma sequência para observá-lo bem, sabendo que temos um jogador no banco extraordinário e eficiente, que é o Ceará. Estamos tranquilos com as escolhas", afirmou. E admitiu que fez treino específico com a defesa celeste "em relação aos três atacantes que o Santos usa muito bem".