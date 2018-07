Cruzeiro aposta em repetição para jogo decisivo contra o Grêmio no Brasileirão

O Cruzeiro deve manter o time que superou a Ponte Preta no último sábado para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E até no banco de reservas terá o mesmo "panorama". Recuperando-se de um tratamento de lesão na pele, o técnico Mano Menezes segue fora e será novamente substituído pelo auxiliar Sidney Lobo.

Em campo, o cenário também é similar: o goleiro Fábio e os zagueiros Murilo e Léo continuam sem condições de jogo e serão novamente substituídos por Rafael, Digão e Manoel. Já o meia Arrascaeta até retorna após defender a seleção uruguaia nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas ficará como opção no banco de reservas.

Repetição, também, é o que define o duelo entre as duas equipes. Afinal, entre partidas da competição, da Copa da Primeira Liga e da Copa do Brasil, elas já se enfrentaram quatro vezes na temporada - são duas vitórias do time mineiro, um empate e uma derrota. O Cruzeiro está na quarta posição do Brasileirão com 44 pontos, dois atrás justamente do clube gaúcho.

"O Grêmio sabe como a gente joga e nós sabemos como eles jogam. Então vamos procurar seguir nossa forma de jogar, fazendo algumas coisas diferentes", avaliou o zagueiro Manoel. "Acho que vai ser um jogo muito bom, entre duas equipes muitos fortes. O Grêmio é um dos melhores times do Brasil. E nós estamos em fase muito boa e temos de saber aproveitar".