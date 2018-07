Cruzeiro aposta em semana de treinos para se reabilitar

"A gente vai ter uma semana boa para trabalhar, reequilibrar toda a equipe, jogadores importantes retornando e tendo uma melhora física, o Gilberto, o Wellington [Paulista]. A gente vai forte para domingo, um jogo difícil e a gente espera ter uma melhor sorte", afirmou.

Cuca prometeu que a derrota para o Grêmio não deixará marcas negativas no elenco do Cruzeiro. Para ele, o resultado ajudará o time a corrigir os seus erros para a reta final do Brasileirão. "A gente tem que saber perder, administrar a derrota, tirar lições dela e ir em frente. Domingo é outro jogo", disse.

Apesar da derrota, o Cruzeiro foi favorecido pelo empate do Fluminense por 0 a 0 com o Botafogo para se manter na dianteira do Brasileirão, com 54 pontos. O próximo compromisso da equipe será no domingo, no Parque do Sabia, contra o Atlético-MG.